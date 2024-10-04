Техническая поддержка:
support@dfa-market.ru
ЦФА-РЫНОК.РФ — Ваш эффективный помощник для продажи и покупки ЦФА и УЦП
Уважаемый инвестор! Рады приветствовать Вас на нашей платформе! При выборе оптимального инструмента для инвестирования рекомендуем оценить эмитента изучив информацию о нём и его истории выпусков ЦФА на сайте Оператора Информационных Систем. Выпуск ЦФА для конкретного эмитента мог осуществлять как один, так и несколько Операторов ИС (ОИС). Желаем Вам надёжных и доходных инвестиций способствующих Вашему развитию!
Команда портала ЦФА-РЫНОК.РФ
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ООО Райбатс
ООО Райбатс
ААА Горногородs
ООО Эскобар
ООО Райбатс
Цифровые финансовые активы — это инструмент фиксирующий различные права за владельцем ЦФА. Эмиссия, оборот, операции с ЦФА чётко регламентированы законодательством РФ. Реестр операторов ЦФА (операторы информационных систем (ОИС)) размещен на сайте ЦБ РФ.
На данном этапе развития рынка ЦФА в РФ данный инструмент используется эмитентами для привлечения финансирования. А инвесторам - как надежный инструмент для сохранения и приумножения капитала.
Цифровые активы легко настраиваются под любые бизнес-модели, что позволяет их гибко адаптировать.
Ваши дальнейшие шаги:
01
Шаг
Регистрация на платформе: Создайте личный кабинет эмитента или инвестора.
02
Шаг
Продажа ЦФА
Владельцы ЦФА могут опубликовать свои предложения о продаже ЦФА заполнив простые формы. После согласования администратором платформы они будут опубликованы.
03
Шаг
Покупка ЦФА:
Процесс выбора ЦФА для приобретения прост и удобен благодаря инструментам фильтрации по наиболее значимым для инвестора характеристикам ЦФА.
04
Шаг
Совершение сделки:
Все сделки проходят и регистрируются через Операторов Информационных Систем (ОИС). Связаться с продавцом выбранного Вами цифрового актива Вы сможете направив заявку на обратный звонок. Форма такой заявки предлагается в каждом опубликованном на платформе цифровом продукте.
Финансовые инструменты
акции, облигации, деривативы.
Недвижимость
цифровое представление долей в объектах недвижимости.
сырьевые ресурсы, такие как нефть, золото, или другие физические активы.
цифровые сертификаты на произведения искусства, предметы антиквариата.
патенты, авторские права, лицензии.
криптовалюты или цифровые валюты центральных банков (CBDC).
криптовалютные токены, токены недвижимости или компании.
оцифрованные данные, медиафайлы, лицензии на использование контента.
Для эмитентов и владельцев ЦФА наша платформа предлагает простые и эффективные инструменты для публикации информации о предлагаемых ими Цифровых Финансовых Активах.
Инвесторы получают доступ к широкому выбору цифровых активов с множеством преимуществ:
С фиксированной доходностью
Инвесторы, решившие купить ЦФА с фиксированной доходностью, получают гарантированные выплаты в течение всего срока действия активов или разовый платеж на дату их погашения.
С плавающей доходностью
Доход инвесторов, выбравших ЦФА с плавающей доходностью, зависит от определённых факторов, таких как достижение конкретных целей или прибыль эмитента.
Привязанные к стоимости базового актива
Инвесторы получают доход, который напрямую зависит от изменения рыночной стоимости базового актива ЦФА — это могут быть как товары, так и активы эмитента.
С поставкой товара или услуги
Этот тип ЦФА позволяет инвесторам выбрать между получением товара/услуги или денежных средств, что предоставляет гибкость в зависимости от предпочтений.
Такие форматы ЦФА позволяют эффективно разместить активы или приобрести их, исходя из целей инвесторов.
Цифровые финансовые активы (ЦФА) — это цифровые аналоги традиционных активов, таких как акции и облигации, которые можно купить или разместить на платформе.
Просто нажмите кнопку «Начать работу», выберите тип кабинета (эмитент или инвестор) и следуйте пошаговой инструкции.
Да, мы используем современные технологии шифрования для защиты данных и операций.
Выбор типа ЦФА зависит от ваших инвестиционных целей. Если вы хотите получать стабильный доход, лучше выбрать активы с фиксированной доходностью. Если вас интересуют рыночные изменения, обратите внимание на ЦФА, привязанные к стоимости базового актива.
ЦФА с фиксированной доходностью гарантируют выплаты на протяжении всего срока обращения активов, а с плавающей доходностью доход зависит от внешних факторов, таких как прибыль эмитента или наступление определённого события.
Доход от таких ЦФА зависит от изменения рыночной стоимости активов эмитента или определённых товаров, к которым привязан цифровой финансовый актив.
Да, ЦФА с поставкой товара или услуги предлагают инвесторам выбор: получить непосредственно товар или услугу либо денежные средства, в зависимости от условий актива.
ЦФА с правом досрочного погашения позволяют эмитенту завершить действие актива до истечения его срока, а инвестор получает свои вложения вместе с начисленными процентами в момент погашения.
Для размещения информации о ЦФА на нашей платформе эмитентам необходимо пройти регистрацию, предоставить информацию об активах и следовать простым инструкциям по оформлению заявки на размещение.
Платформа ЦФА-рынок.рф это:
- Быстрое привлечение финансирования для эмитентов ЦФА и УЦП.
- Удобство и своевременность доступа к информации о новых инструментах для инвестирования.
ЦФА-рынок.рф — это современная платформа, созданная специально для тех, кто стремится эффективно предлагать свои Цифровые Финансовые Активы (ЦФА) и Утилитарные Цифровые Права (УЦП) потенциальным инвесторам. Мы собрали предложения от ведущих эмитентов и операторов на одной платформе и создали удобные инструменты, чтобы помочь вам привлечь внимание именно вашей целевой аудитории.
Доступ к широкой аудитории:
Высокая посещаемость сайта и целевая реклама обеспечивают вашу видимость среди тысяч потенциальных инвесторов, заинтересованных в инвестициях в ЦФА и УЦП.
Удобные инструменты продвижения:
Инвесторы могут находить ваши предложения с помощью наших инструментов фильтрации по различным параметрам, что помогает лучше достичь заинтересованных покупателей.
Функция подписки и уведомлений:
Пользователи сайта могут подписаться на уведомления о новых предложениях ЦФА и УЦП, и будут уверены, что не пропустят ваши актуальные публикации и будут первыми, кто узнает о самых привлекательных новых инструментах для инвестирования.
Постоянное развитие и поддержка:
Наша команда активно продвигает платформу, делая ее узнаваемой и посещаемой, и постоянно улучшает функционал, чтобы увеличить комфорт и удобство пользования сайтом как для вас, так и для ваших потенциальных инвесторов.
Размещение на ЦФА-рынок.рф — это уникальная возможность для вашего бизнеса привлечь финансирование, эффективно представить свои предложения и завоевать доверие целевой аудитории. Начните сотрудничество с ЦФА-рынок.рф уже сегодня, чтобы получить максимум от своих цифровых финансовых инструментов и привлечь внимание инвесторов, которые ищут возможности для выгодных вложений!